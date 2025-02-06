Çin, Ulusal Güvenlik Kavramını Savundu

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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmeye yönelik girişimlere her zaman karşı çıktıklarını belirterek bu bağlamda Çinli işletmelerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Güney Kore'de bazı devlet dairelerinin Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'e erişimi engellemesiyle ilgili perşembe günü değerlendirmelerde bulunan Guo, Çin hükümetinin veri gizliliği ve güvenliğinin yasalara uygun olarak korunmasına büyük önem verdiğini belirtti. Guo, hiçbir zaman şirketler veya bireylerden yasadışı biçimde veri toplamaları ya da depolamalarını istemediklerini ve hiçbir zaman da istemeyeceklerini ifade etti.

Çin'in her zaman ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesi ve ekonomik, ticari ve teknolojik konuların siyasallaştırılmasına karşı çıktığını kaydeden Guo, bu bağlamda Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.