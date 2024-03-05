Çin'in en üst düzey yasama organı ÇUHK'nin yıllık genel kurulu başladı

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.
Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelen isimleri katıldı.
Kongre'nin 14. döneminin 2. Genel Kurulu'nun açılışının yapıldığı oturumda, geçen yıl göreve gelen Başbakan Li Çiang, hükümetin ilk yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.
Büyüme hedefi
Li, burada yaptığını konuşmada Çin ekonomisinin 2024'te "yüzde 5 civarında" büyümesini hedeflediklerini bildirdi.
Enflasyon hedefini yüzde 3 olarak belirleyen Li, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranını da yüzde 3 civarında tutmaya çalışacaklarını belirtti.
Li, işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutarak kentlerde 12 milyon yeni istihdam yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.
Başbakan Li, makro ekonomik hedeflerde halefi Li Kıçiang başkanlığındaki hükümetin geçen yıl koyduğu hedefleri sürdürdü.
Kamu harcamaları
Kamu harcamalarında kalkınma ihtiyaçları ile bütçe sürdürülebilirliğini dengeleyecek bir yaklaşımı benimseyeceklerini vurgulayan Li, 2024'te merkezi hükümet bütçesinde kamu harcamalarının, geçen yıla göre yüzde 1,1 artışla 28,5 trilyon yuana (yaklaşık 3,96 trilyon dolar) çıkacağını söyledi.
Li, 2024'te yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı borç tahvili çıkaracaklarını, ayrıca "majör ulusal stratejilerin uygulanması" ve "bazı anahtar alanlarda güvenlik kapasitesinin artırılması" için 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) değerinde "ultra uzun vadeli" hazine bonoları yayınlayacaklarını duyurdu.
Merkezi hükümet harcamalarının geçen yıla kıyasla yüzde 8,6 artacağını aktaran Li, savunma harcamalarının yüzde 7,2 artışla 1,66554 trilyon yuana (yaklaşık 230 milyar dolar), iç güvenlik harcamalarının yüzde 1,4 artışla 227,662 milyar yuana (31,62 milyar dolar) ve diplomatik harcamaların yüzde 6,6 artışla 60,783 milyar yuana (8,44 milyar dolar) çıkacağını kaydetti.
Hükümetin çalışma raporu ve taslak bütçe, 11 Mart'taki kapanış oturumunda oylanacak.
ÇUHK'nin yapısı
ÇUHK'nin yıllık genel kurul toplantıları, eş zamanlı yapılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın genel kurulu ile ülkenin yıllık yasama gündemini şekillendiriyor.
5 yıllığına seçilen meclis, bu yıl 14. döneminin 2. genel kurul toplantısını gerçekleştiriyor.
Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 956 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin şehir, eyalet, bölgelerinden temsilciler yer alıyor.
ÇUHK, yılda bir kez toplanırken diğer yasama görevlerini 2 ayda bir toplanan ÇUHK Daimi Komitesi icra ediyor.
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