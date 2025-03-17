Çin Ürdün İlişkilerini Güçlendiriyor

AMMAN, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ürdün Büyükelçisi Chen Chuandong, Ürdün'ün başkenti Amman'da Çin'in kısa süre önce tamamlanan "İki Toplantı'nın" sonuçlarına ilişkin basın toplantısında konuşma yapıyor, 16 Mart 2025.

Chen pazar günkü basın toplantısına Çin'de kısa süre önce tamamlanan en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade eden "İki Toplantı'nın" sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chen, Çin'in ortak kalkınmayı teşvik etmek ve hem bölgesel hem de küresel barış, istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Ürdün'le yakın şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)