Çin ve AB'den İklim İşbirliği Vurgusu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Temmuz (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği konusunda işbirliğini güçlendirme ve küresel adil geçiş sürecini teşvik etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Yardımcısı Farhan Haq perşembe günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve Avrupa Birliği'nin, Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı COP30'da iklim krizine karşı küresel mücadelede önemli bir dönüm noktası oluşturulmasını sağlamak üzere işbirliğini sürdürmesinin kritik olduğuna inanıyor" dedi.

Sözcü, "Genel Sekreter tüm G20 ülkelerine, Ulusal Katkı Beyanı (2035 NDC) sunmaları çağrısını yineledi. Bu çerçevede ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nde kararlaştırıldığı üzere, ekonominin tamamını kapsayan, tüm emisyonları içeren, 1,5 derece hedefiyle uyumlu ve fosil yakıtlardan uzaklaşmak için güvenilir yol haritası belirleyen katkılar bekleniyor" dedi.

Çin ve AB liderleri perşembe günü Beijing'de düzenlenen 25. Çin-AB Zirvesi sonunda iklim değişikliği konusunda ortak bildiri yayınladı. Bildiride, bu konuda Çin-AB işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki tarafın halklarının refahını etkileyeceği ve çok taraflılığı korumak ve küresel iklim yönetişimini ilerletmek için büyük ve özel öneme sahip olduğu kabul edildi.