Çin ve AB İşbirliğini Güçlendirecek

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve Avrupa Birliği'nin ekonomik direnci ve canlılığını artırmak ve dış belirsizliklerle başa çıkma yeteneklerini geliştirmek üzere ticaret ve yatırım ilişkilerini genişletmeleri gerektiğini söyledi.

Li, perşembe günü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin-AB İş Liderleri Sempozyumu'nda konuşma yaptı.

Yaklaşık 60 iş dünyası liderine hitap eden Li, işbirliğinin Çin ve AB için tek doğru seçim olduğunu ve ikili ticari ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda güçlü iç dinamizm sergilediğini söyledi.

Li, Çin ve AB'nin korumacılık ve tek taraflılığın yükselişi karşısında, serbest ticaret ve çok taraflılığı korumak için birlikte çalışıp, daha yakın ekonomik ve ticari işbirliği kurarak, ekonomik küreselleşmede ve uluslararası endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarında önemli roller oynayabileceğine işaret etti.

İki tarafın da hizmet ticareti, bilimsel ve teknolojik inovasyon, yeşil ekonomi ve üçüncü taraflarla işbirliği gibi alanlara odaklanması gerektiğini söyleyen Li, iyi bir rekabet ve işbirliği ilişkisi geliştirmeleri önerisinde bulundu.

Li, her iki taraftan işletmelere açık bir tutum sergileme, ihtiyaçlarını uyumlu hale getirme ve endüstriyel yatırım, pazar genişletme ve ortak araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliğini derinleştirme çağrısı yaptı.

Başbakan, üst düzey dışa açılım politikasını genişletmeye devam edeceklerini, yabancı yatırımlar için negatif listeyi kısaltacaklarını, fikri mülkiyet korumasını güçlendireceklerini ve adil rekabet ortamını sürdüreceklerini ifade etti.

"Daha fazla Avrupalı şirketin Çin'de yatırım yapmasını ve uzun vadeli faaliyetlerde bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Li, AB'ye de Avrupa'da yatırım yapan Çinli şirketler için adil, eşitlikçi ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlaması çağrısında bulundu.

Von der Leyen ise Çin'in sadece bir sanayi gücü değil, aynı zamanda inovasyon alanında da en iyi performans gösteren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

AB'li yetkili, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, Çin ile uzun vadeli, istikrarlı ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklığını derinleştirmek için fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Von der Leyen, ticaret ve yatırım gibi alanlarda Çin'le işbirliğini güçlendireceklerini, endüstriyel ve tedarik zinciri istikrarını teşvik etmek üzere Çin'le çalışacaklarını, farklılıkları uygun şekilde yönetip, işbirliği ve iş için elverişli ortam yaratacaklarını vurguladı.

AB'nin Çin'den kopma gibi bir niyeti olmadığını belirten Von der Leyen, Çinli şirketlerin Avrupa'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.