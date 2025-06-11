Çin ve ABD Arasında Üçüncü Görüşme

LONDRA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin ve ABD arasında son iki gündür profesyonel, rasyonel, derinlemesine ve samimi görüş alışverişi gerçekleştirildiğini söyledi.

Salı günü Londra'da düzenlenen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının ilk toplantısının ardından basına açıklama yapan Li iki tarafın, iki ülke liderlerinin 5 Haziran'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde vardığı mutabakatın ve Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatların uygulanmasına yönelik çerçeve konusunda prensipte anlaştıklarını belirtti.

Li, Londra'daki toplantıda kaydedilen ilerlemenin, Çin ve ABD arasındaki güvenin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ettiklerini ifade etti. Li, toplantının aynı zamanda küresel ekonomik büyümeye de pozitif enerji katacağını kaydetti.