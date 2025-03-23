Çin ve ABD'den Diyalog Mesajı - Son Dakika
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Çin ve ABD'den Diyalog Mesajı

Çin Başbakan Yardımcısı He, Eisenhower ve Daines ile ekonomik işbirliği ve karşılıklı saygı vurguladı.

23.03.2025 14:15
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BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'li Senatör Steve Daines ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, cumartesi günü gerçekleştirilen görüşmede Çin'in ekonomik ve ticari konuların siyaset malzemesi yapılmasına, silah gibi kullanılmasına ve araçsallaştırılmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. He, ABD ile karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde samimi bir diyaloğa girmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Daines ise Çin ve ABD'nin pek çok ortak çıkar ve büyük bir işbirliği alanına sahip olduğu belirtti. İki tarafın, her iki ülkenin ve dünyanın yararına olacak şekilde karşılıklı başarı ve ortak refahın elde edilmesi için ortak ve dost olabileceğini ifade eden Daines, ABD-Çin ilişkilerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Daines, iki tarafın diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla uygulamada daha fazla adımlar atmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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