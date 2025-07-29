Çin ve ABD'den Ticaret Görüşmeleri

STOCKHOLM, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin ve ABD ticaret ve ekonomi ekiplerinin, karşılıklı ilgi alanlarına giren önemli konularda derinlemesine, samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Li, İsveç'in başkenti Stockholm'de salı günü düzenlenen basın toplantısında ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Li, görüşmede iki tarafın, ABD tarafınca uygulanan karşılıklı gümrük vergilerinin yüzde 24'ü ile Çin tarafının karşı önlemlerinin askıya alınmasına ilişkin mevcut uygulamanın uzatılması yönünde çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Li, Çin-ABD ekonomik ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam işleyişinin sürdürülmesinin öneminin tam olarak farkında olan iki tarafın, birbirlerinin önemli ticari ve ekonomik endişeleri hakkında samimi görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Li, iki tarafın son bir buçuk günde Cenevre ve Londra mutabakatlarının uygulanmasını gözden geçirdiğini ve kaydedilen ilerlemeyi tam olarak onayladığını söyledi.

Li, Çin ve ABD heyetlerinin yakın iletişimi sürdüreceğini, ticari ve ekonomik konularda zamanında görüş alışverişinde bulunacağını ve ikili ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.