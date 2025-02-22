Çin ve ABD Ekonomi Görüşmesi

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BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile video bağlantısı aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu olan He, cuma günkü görüşmede Bessent ile önemli ikili ekonomik konuları ele aldı.

Taraflar, iki ülke liderinin telefondaki görüşmeleri sırasında vardığı uzlaşının hayata geçirilmesi ve Çin ile ABD arasında ekonomi alanındaki önemli konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

İkili ekonomi ve ticaret ilişkilerinin önemli olduğunu kaydeden taraflar, karşılıklı ilgi alanına giren konularda iletişimi sürdürme konusunda uzlaştı.

Çin tarafı, ABD'nin Çin'e yönelik uygulamaya koyduğu son ek gümrük vergileri ve diğer kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin ciddi endişelerini de dile getirdi.