Çin ve ABD Ekonomik Görüşmeleri

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD Ekonomik ve Ticari İşler Baş Temsilcisi He Lifeng, ABD tarafının talebiyle ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çarşamba günkü görüşmede taraflar, iki ülke liderinin 17 Ocak 2025'teki telefon görüşmesinde vardığı mutabakatın ardından önemli ikili ekonomik ve ticari meseleler hakkında samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

He, ABD'nin fentanil sorunu kapsamında Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergileri, 301. Madde kapsamında yürütülen soruşturma ve öngörülen "karşılıklı" gümrük vergileri hakkında ciddi endişeleri olduğunu söyledi.

He, ABD tarafının ortak endişe konularını eşit istişare yoluyla en kısa sürede çözmeye geri dönmesini temenni ettiklerini söyledi.

Greer ise bu tür samimi görüşmelerin, karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ve sorunların çözümüne katkı sağladığını ifade etti.

Taraflar ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinin iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edeceğine inandıklarını ifade ederek ilgi alanlarına giren konularda iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.