Çin ve ABD, İklim Eylemini İlerletme Çalışma Grubu\'nu faaliyete geçirdi

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin ve ABD, 2020'lerde İklim Eylemini İlerletme Çalışma Grubu'nu Cuma günü video konferans yoluyla faaliyete geçirdi.

Çalışma grubu, iki devlet başkanının San Francisco'da yaptığı görüşmede vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede Çin ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla kuruldu.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na göre taraflar, çalışma grubunun başarılı bir başlangıç yaptığını belirterek enerji dönüşümü, metan, döngüsel ekonomi, düşük karbonlu bölgeler, eyaletler ve şehirler gibi kritik işbirliği alanlarında derinlemesine ve dostane görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da "İklim Krizinin Ele Alınması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Sunnylands Bildirisi"nde yer alan mutabakata uygun olarak yakın iletişimi sürdürme, fikir alışverişinde bulunma, karşılıklı öğrenme ve çalışma grubu mekanizması kapsamında tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.