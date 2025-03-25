Çin ve ABD İşbirliğine Yönelik Görüşme

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng pazartesi günü Blackstone Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Schwarzman ile görüştü.

He görüşmede daha fazla ABD'li şirketi ve uzun vadeli sermayeyi, Çin'le karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmeye ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimini destekleme konusunda daha fazla rol oynamaya teşvik ettiklerini söyledi.

He, Çin ekonomisinin an itibarıyla olumlu bir ivme sergilediğini, canlılık ve dinamizmin daha da arttığını belirtti.

He, yurtiçi dolaşımın temel dayanak noktası olduğu ve yurtiçi ile yurtdışı dolaşımın birbirini güçlendirdiği yeni kalkınma modelinin oluşumunu hızlandırarak daha parlak beklentilerin habercisi olduğunu söyledi.

Schwarzman ise Çin'in ekonomik gelişimine güvendiklerini ve Çin pazarındaki katılımlarını derinleştirmeye devam ederek daha güçlü ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğine aktif şekilde katkıda bulunmaya istekli olduklarını ifade etti.