Çin ve ABD Somali İlişkilerini Görüştü

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Yi, ABD'nin New York kentinde Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü, 18 Şubat 2025. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)