Çin ve ABD Ticaret Bakanları Görüştü

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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan, Salı günü Çin ve ABD liderlerinin San Francisco'daki toplantıda vardığı önemli uzlaşının hayata geçirilmesi çerçevesinde ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda samimi, derinlemesine ve yararlı bir görüşme yaptı.

Telefon görüşmesi, iki ticaret bakanlığı arasında kurulan iletişim mekanizması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Wang, San Francisco'daki toplantının Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için yön gösterici nitelikte olduğunu vurguladı.

İki ülkenin ticaret bakanlıklarının farklı düzeylerde yakın temas halinde olduğunu belirten Wang, işbirliğinin genişletilmesi, farklılıkların yönetilmesi ve işletmelerin özel kaygılarının ele alınmasında olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Wang, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin, ikili ilişkilerde "denge sağlayıcı" unsur olması gerektiğini söyledi.

Bakan, San Francisco'daki toplantıda varılan mutabakatı birlikte hayata geçirmek ve Çin-ABD ilişkilerini yeniden doğru yola sokmak üzere karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde ABD ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Wang, ABD'nin Çin'e yönelik yarı iletken politikası ve Çin'le bağlantılı araçlara ilişkin kısıtlamalar konusunda ciddi endişeleri olduğunu kaydetti.

Bakan, ekonomi ve ticaret alanındaki ulusal güvenlik sınırlarının netleştirilmesinin, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarının korunmasına ve iki ülkenin iş çevreleri arasında işbirliği için elverişli politika ortamı yaratılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Wang, ABD'ye Çinli işletmelerin özel kaygılarını dikkate alma, Çinli şirketlere yönelik yaptırımları derhal kaldırma ve ABD'deki Çinli şirketler için iş ortamını iyileştirme çağrısı yaptı.