Çin ve ABD Ticaret Görüşmelerinde İlerleme

Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinde "önemli ilerlemeler kaydedildiğini" söyledi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hı Lifıng, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında Cenevre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Görüşmelerde önemli mesafe katedildiğini dile getiren Hı Lifıng, taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını belirtti.

Tarafların ekonomik ve ticari alanlarda istişare mekanizması kurulması konusunda anlaştığını ifade eden Hı Lifıng, bu adımın mevcut anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi yönünde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Hı Lifıng, Çin ve ABD arasında yapılan görüşmeleri "samimi, derin ve yapıcı" olarak değerlendirdi.

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı fayda ilkesine dayandığının altını çizen Hı Lifıng, ülkesinin farklılıkların aşılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi adına ABD ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hı Lifıng, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin yarın kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında Bessent'in değerlendirmelerine yer verilmişti.

Bessent, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtmişti.

Trump, Çin ile görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump da dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Çin tarifeler konusunda restleşmişti

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.