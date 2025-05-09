Çin ve ABD Ticaret Görüşmesi Umut Vadediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Çin ile ABD arasında İsviçre'de yapılacak toplantının, iki ülkenin ticari ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak bir görüşme olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Haq perşembe günkü basın toplantısında, "Görüşmelerin ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin normale dönmesine yardımcı olmasını umuyoruz. BM Genel Sekreteri'nin de açıkça ifade ettiği üzere ticaret savaşının kazananı olamaz" dedi.

Haq, "Guterres, küresel ekonomik bir savaşın gelişmekte olan ülkelere etkileri dikkate alındığında durumdan özellikle endişe duyuyor. Dolayısıyla bundan kaçınmaya yönelik her türlü girişimden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İsviçre'yi ziyaret edecek. He bu ziyaret sırasında, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak, ABD'nin bu konudaki en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelecek.