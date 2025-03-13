Çin ve ABD Ticaret İletişimini Sürdürüyor

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ve ABD'den ilgili yetkililerin ticari konularla ilgili iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

Perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticari konularla ilgili görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan sözcü, Çin'in her zaman ekonomi ve ticaret konularındaki farklılık ve anlaşmazlıkların olumlu ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla çözülmesini ve iki tarafın da karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler için eşit diyalog yoluyla iletişimi güçlendirmesini savunduğunu belirtti.

Bununla beraber her türlü iletişim ve istişarenin karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan sözcü, tehdit ve zorlamanınsa hiçbir faydası olmayacağını sadece geri tepeceğini ifade etti.

Sözcü, ABD'den karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri doğrultusunda Çin ile birlikte çalışmasını ve ABD'nin doğru yol olan sorunların diyalog ve istişareyle çözümüne geri dönmesini istedi.