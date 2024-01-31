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Çin ve ABD, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu Oluşturdu - Son Dakika
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Çin ve ABD, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu Oluşturdu

Çin ve ABD, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu Oluşturdu

Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, ABD heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasında Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu oluşturulduğunu duyurdu. İki ülkenin liderleri arasında varılan uzlaşıyı birincil ilke olarak benimseyen Wang, uyuşturucu kontrolünde işbirliği yapılması ve Çin-ABD ilişkilerinin gelişimine pozitif enerji getirilmesi temennisinde bulundu.

31.01.2024 14:16
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BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, Salı günü Beijing'de ABD Başkan Yardımcısı Vekili ve İç Güvenlik Danışman Yardımcısı Jen Daskal başkanlığındaki kurumlar arası ABD heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasında Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Aynı zamanda Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komitesi Direktörü olan Wang iki ülkenin, Çin ve ABD liderleri arasında varılan önemli uzlaşıyı birincil ilke; karşılıklı saygıyı birbirleriyle iyi geçinmenin yolu; eşitlik ve karşılıklı faydayı ise temel ilke olarak benimsemesini umduğunu kaydetti. Wang ayrıca iki ülke arasında uyuşturucu kontrolünde tatbiki işbirliği yürütülmesi, karşılıklı endişelerin doğru şekilde ele alınması, kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılması ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine daha fazla pozitif enerji getirilmesi temennisinde bulundu.

İki taraf, San Francisco vizyonunu hayata geçirme ve uyuşturucu kontrolü, kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanlarında tatbiki işbirliği uygulama mutabakatına vardı.

Kaynak: Xinhua

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