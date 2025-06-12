Çin ve Afrika'dan ABD'ye Ticaret Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Afrika'dan ABD'ye Ticaret Çağrısı

12.06.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Afrika, ticari anlaşmazlıkların eşitlikle çözümünü talep etti. Korumacılığa karşı durdular.

Çin ve Afrika ülkeleri, ABD'ye korumacı politikalardan vazgeçerek ticari anlaşmazlıkları eşitlik, karşılıklı saygı ve faydaya dayalı istişare yoluyla çözme çağrısında bulundu.

?Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Liderler Zirvesi Kararlarının Uygulanması için Koordinatör Bakanlar Toplantısı, 10-11 Haziran'da Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde düzenlendi.

Çin ile Afrika Birliği üyesi 53 ülkeyi bir araya getiren zirvenin ardından "Küresel Güney Dayanışması ve İşbirliğine İlişkin Çin-Afrika Çangşa Deklarasyonu" başlıklı ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın, Afrika ile diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimi ile geçim şartlarının iyileştirilmesi konusunda büyük zorluklar çıkardığına işaret edildi.

ABD'nin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni tarifelerle altüst etme girişiminin uluslararası toplumun ortak yararına zarar verdiğinin altı çizilen bildiride, "Ülkeleri ve özellikle de ABD'yi ticari anlaşmazlıkları eşitlik, karşılıklı saygı ve faydaya dayalı istişareyle çözme yoluna dönmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bildiride uluslararası toplumun Afrika ülkelerinin ekonomik sorunlarına ve kalkınmada karşılaştığı güçlüklere öncelikli ilgi göstermesi gerektiğine işaret edilerek, kalkınma yardımlarının sürdürülmesi, halkların geçim şartlarının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın güçlendirilmesi ve ülkelere destek olunması gerektiği vurgulandı.

"Çin, Afrika ülkelerinin tümüne sıfır tarife uygulamaya hazır"

Bildiride, Çin, diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Esvatini dışında Afrika Birliği üyesi 53 ülkeye tüm ihracat kalemlerinde gümrük vergilerini sıfırlamaya hazır olduğunu ilan etti.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, Çin ile Afrika ülkeleri arasında 2020 yılında 100 milyar yuandan (13,9 milyar dolar) az olan ticaret hacmi, yılda ortalama yüzde 14,2 artarak 2024 yılında 2,1 trilyon yuana (290 milyar dolar) ulaştı.

Çin, son 16 yıldır Afrika ülkelerinin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

FOCAC

Çin ile Afrika ülkeleri arasında çok taraflı işbirliği mekanizması olan FOCAC, Çin ile 53 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkeyi bir araya getiriyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için FOCAC'a katılmıyor.

FOCAC, ilk kez 2000 yılında Pekin'de düzenlenen zirve ile başlamıştı. O yıldan bu yana her 3 yılda bir düzenlenen forumlar, sırasıyla Pekin'de ve Afrika ülkelerinin başkentlerinde yapılıyor.

9. Çin-Afrika İşbirliği Forumu, Eylül 2024'te Çin'in başkenti Pekin'de yapılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Afrika'dan ABD'ye Ticaret Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:09:40. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Afrika'dan ABD'ye Ticaret Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.