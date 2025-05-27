Çin ve Afrika İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle bir araya gelerek Afrika Günü'nü kutladı.

Pazartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen toplantıya, 50'den fazla Afrika ülkesinin Çin büyükelçileri, maslahatgüzarları ve Afrika Birliği'nin Çin temsilcileri katıldı.

Yeni döneme girilmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Afrika'yı beş kez ziyaret ettiğini hatırlatan Wang, Çin'in Afrika politikasında samimiyet, somut sonuçlar, dostluk, iyi niyet ve geniş kapsamlı fayda ve ortak çıkarları gözetme ilkelerini benimsendiğini vurguladı. Bakan ayrıca, Çin-Afrika dostluk ve işbirliği ruhunun öne çıkarılmasıyla Çin'in tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin stratejik düzeye yükselttiğini ifade etti.

Uluslararası konjonktür ne kadar çalkantılı olursa olsun, Çin ve Afrika'nın dayanışma ile işbirliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Wang, iki tarafın, güç politikalarına karşı birlikte durması, çok taraflılığı savunması, Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası sistemi koruması ve ticaret ile yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını birlikte teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi Afrika ülkelerinin adil tutumunu ve Afrika'nın uluslararası sahnede daha büyük bir rol üstlenmesini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileri, tek Çin ilkesine bağlılıklarını yineleyerek Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklediklerini belirtti. Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan temsilciler, Afrika ülkelerinin BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini koruyacağını ve Küresel Güney ülkelerinin Çin ile ortak çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini de ifade etti.