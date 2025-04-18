Çin ve Afrika Ticaret Hacminde Artış - Son Dakika
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Çin ve Afrika Ticaret Hacminde Artış

2024'te Çin-Afrika ticaret hacmi %6 artarak 295 milyar ABD dolarına ulaştı, işbirliği derinleşiyor.

18.04.2025 17:30
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ADDİS ABABA, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Afrika arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin ivme kazanmasıyla ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2024 yılında 295 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin'in 15 yıldır art arda Afrika'nın en büyük ticaret ortağı konumunu sürdürdüğünü belirten Çin'in Afrika Birliği Misyonu Başkanı Hu Changchun Afrika ülkelerinin yarısına yakınının geçen yıl Çin ile ticaret hacimlerinde çift haneli büyüme kaydettiğini söyledi.

Hu, çarşamba günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Çin'in Afrika ile ekonomi ve ticaret işbirliği konulu politika bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Afrika Birliği'nin Çin temsilciliği ve personel birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Çin ile Afrika arasında karşılıklı anlayışı derinleştirme ve ortak kalkınmaya yönelik daha fazla fırsat keşfetme amacıyla gerçekleştirildi.

Çin ve Afrika'nın uzun soluklu ortaklığına vurgu yapan Hu, "Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yer alan ticareti kolaylaştırmaya yönelik politikalar, giderek daha fazla Çinli işletmeyi Afrika'ya gelmeye teşvik etmekte" dedi.

Hu, "Bu işletmelerin ticari faaliyetleri tarım, altyapı, imalat, yeşil enerji ve dijital ekonomi gibi çeşitli sektörlerde Afrika ülkelerinin sosyoekonomik kalkınması ve modernleşmesine katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Çin'in en az gelişmiş ülkelerin tamamına uyguladığı sıfır gümrük vergisi politikasından 33 Afrika ülkesinin de yararlandığını kaydeden Hu, bu somut sonuçların Çin'in kurumsal açıklığı genişletme ve kalkınma fırsatlarını Afrika ve Küresel Güney ile paylaşma kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Afrika Birliği Komisyonu Personel Şefi Muhammed El-Amine Souef, ise birçok Afrika ülkesinin bağımsızlığını kazandığı 1960'lı ve 1970'li yıllara kadar geri giden Çin'in Afrika'ya yönelik uzun soluklu desteğinden övgüyle bahsetti.

Souef, stratejik altyapının inşası, sağlık ve güvenlik sektörlerinin desteklenmesi ve Afrikalı subayların eğitilmesi gibi Çin'in Afrika'ya yaptığı katkıların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Çin'in küresel pazarla bağlantı kurması ve sınır ötesi ticaret ve yatırımı artırmasına yardımcı olan ülkenin en etkili ticaret fuarları ve etkinlikleri de tanıtıldı.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Afrika, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Afrika Ticaret Hacminde Artış - Son Dakika

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