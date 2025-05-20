Çin ve Almanya İşbirliğini Derinleştiriyor

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Almanya'nın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirip tek taraflılık ve korumacılığa birlikte karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü.

Çin ve Almanya'nın kapsamlı stratejik ortaklığa sahip olduğuna işaret eden Wang, Almanya'daki yeni hükümetten bu pozisyonunu korumasını ve Çin'e karşı rasyonel ve pragmatik bir politika izlemesini beklediklerini belirtti.

Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in Almanya'nın yeniden birleşmesini desteklediği gibi Almanya'nın da tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacağına inandığını ifade etti.

Ekonomileri arasında yüksek düzeyde tamamlayıcılık bulunan, sektörleri iç içe geçmiş ve çıkarları yakın şekilde entegre olmuş Çin ve Almanya için karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmenin doğal tercih olduğunu söyleyen Wang, iki tarafın olağan ikili işbirliğinin sözde "risk azaltma" adına baltalanmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Avrupa Birliği'nin Çin tarafıyla aynı doğrultuda çalışmasını, Çin yapımı elektrikli araçlarla ilgili sübvansiyon karşıtı davayı en kısa sürede çözüme kavuşturmasını ve Çin-AB işbirliğinin hem kalite hem de ölçek olarak güncellenmesini teşvik etmesini beklediklerini dile getirdi.

Bakan, Çin ve Almanya'nın büyük ülkeler olarak sorumlulukları üstlenmesi, ortaklaşa serbest ticareti savunup desteklemesi, birlikte tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkması, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını koruması, gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesi ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi el üstünde tutması gerektiğini ifade etti.

Wadephul ise Almanya-Çin ilişkilerinin dünyadaki ekonomik kalkınma ve uluslararası toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Almanya'daki yeni hükümetin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve Çin'e yönelik proaktif politika izlemeye istekli olduğunu söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve bu bağlılıklarının devam edeceğini kaydeden Wadephul, Çin'in güvenilir ve öngörülebilir ortağı olmaya istekli olduklarını vurguladı.

Wadephul, Almanya'nın AB'de öncü rol üstlenerek, farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeye kararlı olduğunu ve Çin yapımı elektrikli araçlara karşı sübvansiyon karşıtı davanın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması konusunda AB ve Çin'i desteklediğini belirtti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, barış görüşmelerini teşvik etmeye kararlı olduklarını ve doğrudan diyalog ve adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Wadephul da Çin'in ateşkes sağlanması ve Ukrayna krizinin en kısa sürede sona erdirilmesi için nüfuzunu kullanmasını temenni ettiklerini ifade etti.