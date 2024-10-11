Çin ve ASEAN'dan Serbest Ticaret Anlaşması Güncellemesi

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleri, Perşembe günü ortak açıklama yaparak Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi güncelleme görüşmelerinin 3. versiyonunun büyük oranda tamamlandığını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı, açıklamanın Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasının mevcut alanlarının yanı sıra dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve tedarik zinciri bağlantılılığı gibi büyük potansiyele sahip yükselen alanları kapsadığını söyledi.

Bakanlık, görüşmelerin sonuçlanmasının, iki tarafın kurallara dayalı bir ticaret ortamının korunmasına, karmaşık küresel ortamda ekonomik entegrasyonun ve pragmatik işbirliğinin derinleştirilmesine ve pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın hızlandırılmasına olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Bakanlık, hem Çin'in hem de ASEAN'ın, güncelleme protokolünün 3. versiyonunun 2025'te imzalanmasını desteklemek üzere hukuki gözden geçirme ve yurtiçi prosedürleri içeren çalışmaları hızlandıracağını teyit ettiğini ifade etti.

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşası 2010 yılında tamamlandı ve Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi görüşmelerinin 3.0 versiyonu Kasım 2022'de başladı.