Çin ve Avustralya\'dan İşbirliği Mesajı

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in daha proaktif bir yaklaşımla Avustralya ile kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang, cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in bir sonraki aşamadaki üst düzey görüşmeler için hazırlık yapmak, ikili ilişkilerdeki iyileşme ivmesini sürdürmek ve farklılıkları uygun şekilde yönetmek için Avustralya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang bu açıklamayı, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ilgili toplantılar sırasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Wong ise Avustralya'nın Çin ile olumlu ve pragmatik bir ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Her iki tarafın da üst düzey görüşmeler için her türlü çabayı gösterdiğini ve olumlu sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Wong, Avustralya ile Çin arasında ticaret, turizm ve diğer alanlarda diyalog ve işbirliğinin ilerleme kaydetmeye devam ettiğini ve personel değişiminin giderek daha aktif hale geldiğini belirtti.

Wong, Avustralya'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini vurgulayarak Avustralya'nın, ikili ilişkilerin sürdürülebilir ve olumlu bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için Çin ile samimi bir iletişim kurmaya ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wong ayrıca, Avustralya'nın ASEAN'ın merkezi rolünü desteklediğini ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu bildirdi.

İki taraf ayrıca Güney Çin Denizi ve Ukrayna krizi gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu.