Çin ve Avustralya Liderleri İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika
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Çin ve Avustralya Liderleri İşbirliğini Güçlendirdi

Çin ve Avustralya Liderleri İşbirliğini Güçlendirdi
16.07.2025 16:18
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Li Qiang ve Anthony Albanese, ekonomik işbirliğini derinleştirmek için Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang ve resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Beijing'de 10. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Li, salı günü düzenlenen toplantıda iki halkın çıkarlarına daha iyi hizmet eden daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda sağlamak amacıyla ikili işbirliğini daha da derinleştirip artırmak üzere Avustralya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Dünyada ekonomik istikrarsızlık ve belirsizliğin arttığı bir dönemde tüm ülkelerin kalkınma süreçlerinde yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Li, bu bağlamda önemli ekonomik ve ticari ortaklar olan Çin ile Avustralya arasındaki etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesinin daha büyük önem kazandığını belirtti.

Li, gün içinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de Başbakan Albanese ile bir araya geldiğini ve iki tarafın, Çin-Avustralya ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi konusunda uzlaşıya vardığını hatırlattı.

Çin ve Avustralya ekonomilerinin birbirini büyük oranda tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Li, iki ekonomi arasında enerji kaynakları, tarım ürünleri, yeşil kalkınma ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda geniş işbirliği imkanları bulunduğunu ifade etti.

Li, Avustralya ile çeşitli diyalog mekanizmalarından tam olarak yararlanıp daha fazla ortak çıkar ve ekonomik büyümenin yeni itici güçlerini keşfetmek üzere farklı sektörlerde işbirliğine yönelik planlama ve tasarımı güçlendirerek ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin geniş potansiyelini ortaya çıkarmaya istekli olduklarını ifade etti.

Avustralya'nın ülkede faaliyet gösteren Çinli işletmeler için eşit, açık ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlanması temennilerini dile getiren Li, kültür, eğitim, turizm ve bölgesel işbirliği alanlarındaki etkileşimlere yönelik güçlü destek sağlamaya ve iki taraf arasındaki personel değişimlerini daha da kolaylaştırmaya istekli olduklarını belirtti.

Li, çok taraflılığın ve serbest ticaretin hem savunucuları hem de yararlanıcıları olan Çin ve Avustralya'nın, Asya-Pasifik bölgesinde işbirliğinin de aktif destekçileri olduğunun altını çizdi. Li, iki ülkeye çok taraflı platformlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirme, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini sürdürme ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğine olanak sağlayan bir ortam teşvik etmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Albanese ise Avustralya-Çin ilişkilerinin an itibarıyla olumlu ivme kaydederek gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Çin ile istikrarlı ve yapıcı ikili ilişkiler kurmaya büyük önem verme kararlılıklarını ifade eden Albanese, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktıklarını vurguladı.

Albanese, Çin ile diplomasi ve ticaret gibi alanlarda üst düzey etkileşimler ve diyaloğu güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin tanımlanmasında farklılıkları ön plana çıkarmamaya istekli olduklarını kaydetti.

Avustralya ve Çin ekonomilerinin büyük oranda birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çeken Albanese, ticaret, tarım ve turizm ve kültür gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme ve eğitim, sivil toplum ve gençlik sektörlerinde halklar arası etkileşimleri artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Çinli işletmelerin Avustralya'da yatırım yapıp faaliyet göstermesi için istikrarlı ve öngörülebilir bir ortam sağlamaya istekli olduklarını söyleyen Albanese, daha fazla Çinli öğrenci ve turistin ülkeyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Çok taraflılık ve serbest ve adil ticareti kararlılıkla desteklediklerini ifade eden Albanese, iklim değişikliği gibi küresel zorlukların üstesinden gelmek üzere Çin ile çalışmaya ve ortaklaşa Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezinde yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini korumaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avustralya, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Avustralya Liderleri İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika

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