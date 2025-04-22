Çin ve BAE Yatırım İşbirliği Toplantısı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Çin'in başkenti Beijing'de Çin-BAE yatırım işbirliği üst düzey komitesinin ilk toplantısına sanal olarak eş başkanlık etti, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)