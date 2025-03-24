Çin ve BMW İşbirliği Konusunda Görüştü

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Alman otomobil üreticisi BMW AG şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse ile Beijing'de bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi günü gerçekleşen görüşme sırasında iki taraf, şirketin Çin ile işbirliği ve Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Wang, bazı ülkelerin tek taraflı ve korumacı eylemlerinin küresel ekonomiye önemli düzeyde belirsizlik getirdiğine dikkat çekerek, Çin'in çok taraflı ticaret sisteminin bir ayağı olup dünyaya kesinlik ve istikrar getirmek üzere Avrupa tarafıyla birlikte çalışmayı temenni ettiğini vurguladı.

Çin pazarının dışa açılma konusunda kararlı, Çin'in politikalarının da tutarlı olduğunu belirten Wang, Çin hükümetinin üst düzey dışa açılmayı ilerleteceğini ve iş ortamını optimize edeceğini kaydetti.

AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmasının dünyaya açık ve olumlu bir sinyal göndereceğinin altını çizen Wang, çözümün büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin'in farklılıkları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaya kararlı olduğunu ifade eden Wang, BMW AG'nin Avrupa tarafını siyasi irade göstermeye teşvik konusunda aktif bir rol oynamaya devam etmesini ve kısa süre içinde karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak üzere Çin ile birlikte çalışmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Zipse ise Avrupa'daki yeşil dönüşümün Çin ile işbirliği olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Zipse, Çin'in ekonomik beklentileri konusunda iyimserliklerini koruduklarını ve Çin pazarındaki gelişimlerinden emin olduklarını söyledi.

Zipse, Çin'deki yatırımlarını genişletmeye ve hem üretimin hem de araştırma ve geliştirmenin yerelleştirilmesini hızlandırmaya kararlı olduklarını da ifade etti.

Gümrük vergisi savaşlarının kazananı değil kaybedenleri olduğunu vurgulayan Zipse, AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara ek gümrük vergileri uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını ve hem AB hem de Çin'in aralarındaki farklılıkları uygun bir şekilde çözmelerini temenni ettiklerini söyledi.