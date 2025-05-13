Çin ve Brezilya'dan Küresel İşbirliği Vurgusu

Çin ve Brezilya, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası nedeniyle ticari gerilimlerin, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ortaklıklarını güçlendirerek çok kutuplu dünya düzenini savunma taahhüdünde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

Şi, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin ve Brezilya, serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini koruyarak küresel ekonomik büyümenin ivmesini ve dinamizmini sürdürecek." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da iki ülkenin tek taraflılığa ve korumacılığa karşı tek ses olacağını ve Küresel Güney'in öncüleri olarak daha adil bir uluslararası düzeni şekillendirmek için birlikte hareket edeceğini vurguladı.

Şi ve Lula'nın görüşmesinde iki ülke arasında, aralarında Kuşak ve Yol Girişimi, teknoloji, tarım, yapay zeka, kur takası, madenler ve ticaretin olduğu 20 işbirliği mutabakatı imzalandı.

Tek taraflılığa, korumacılığa ve hegemonyaya karşı çıkma vurgusu

Taraflar ayrıca, "Ortak Geleceği Paylaşan Çin-Brezilya Topluluğunu Güçlendirme ve Çok Taraflılığı Birlikte Savunma" başlıklı ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin tarife politikası örtülü olarak eleştirilerek, tarife ve ticaret savaşlarının kazananının olmayacağı, korumacılığın mevcut sorunları çözmeyeceği vurgulandı.

Çin ve Brezilya'nın Küresel Güney'in önemli temsilcileri olduğuna işaret edilen açıklamada, "İki taraf, çok taraflılık ile uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak, tek taraflılığa, korumacılığa ve hegemonyaya karşı çıkmak, uluslararası düzen ile sistemin daha adil ve akılcı doğrultuda gelişimini teşvik etmek ve çok kutupluluğu desteklemek için birlikte çalışacaktır." ifadesine yer verildi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin- Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Pekin'i ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi de Kasım 2024'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya ziyarette bulunmuş, ziyarette taraflar ikili ilişkilerini "ortak geleceği paylaşan topluluk" seviyesine yükselttiklerini duyurmuştu.