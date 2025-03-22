Çin ve Broadcom İşbirliği Destekleniyor

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Broadcom'un başkanı ve CEO'su Hock Tan ile Beijing'de bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre cuma günü gerçekleşen görüşmede iki taraf Broadcom'un Çin'deki işlerinin gelişimi ve Çinli ve ABD'li teknoloji şirketleri arasındaki işbirliği gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Wang, kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini hızlandırdıklarını, internet, büyük veri, yapay zeka ve reel ekonominin derin entegrasyonunu aktif şekilde teşvik ettiklerini, "Yapay Zeka Artı" girişimini ilerlettiklerini ve akıllı sektörün büyümesini desteklediklerini söyledi.

Wang, bunun küresel yüksek teknoloji işletmelerinin işbirlikleri için daha fazla fırsat sağlayacağını ve ilgili alanlardaki teknolojik ilerlemelerin de insanlığa daha fazla fayda getireceğini kaydetti.

Karmaşık ve zorlu uluslararası konjonktür karşısında dışa açılmayı genişletme konusundaki sebatlarını sürdürdüklerini vurgulayan Wang, ülkede faaliyet gösteren çok uluslu şirketler için istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir yatırım ortamı yaratmaya kararlı olduklarını söyledi.

Wang, Broadcom'ın da aralarında bulunduğu ABD'li şirketlerin Çin pazarına yatırım yapmaya devam etmelerini ve kalkınma fırsatlarını paylaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını da sözlerine ekledi.

Tan ise Çin'in son yıllarda teknolojik inovasyonun yanı sıra dışa açılma ve işbirliğini sürekli olarak ilerlettiğini ve kayda değer başarılar elde ettiğini söyledi.

Tan, Çin hükümetinin ve politikalarının istikrarı ve kesinliği sayesinde işletmelerin pazarı daha iyi tahmin edebildiğini ve inovasyonu teşvik edebildiğini sözlerine ekledi.

Tan, Broadcom'un Çinli müşterilerine ve ortaklarına istikrarlı ve yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaya ve Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını desteklemeye devam edeceğini söyledi.