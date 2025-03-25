Çin ve Cargill Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Çin ve Cargill Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

Çin Ticaret Bakanı Wang, Cargill CEO'su ile Çin-ABD ekonomik ilişkilerini ele aldı.

25.03.2025 14:37
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BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteren ABD merkezli çok uluslu Cargill şirketinin başkan ve CEO'su Brian Sikes ile Beijing'de bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşme sırasında iki taraf, Cargill'in Çin'deki ticari gelişimi ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Wang, Çin'de kısa süre önce tamamlanan "İki Toplantı'nın" olumlu sinyaller göndererek ülkenin yüksek standartlı dışa açılımı genişletme ve karmaşık uluslararası konjonktürde istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürme konusundaki güven ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Wang, bu durumun küresel işletmeler için daha fazla fırsat yaratacağına işaret ederek, Cargill'in Çin'de yatırım yapma ve varlığını artırmaya devam etmesi temennisini dile getirdi.

Gümrük vergileri ve ticaret savaşlarında kazananın olmadığını belirten Wang, ABD'nin fentanil meselesi gibi bahanelerle tek taraflı olarak ek gümrük vergisi uygulamasının yanlış bir yaklaşım olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, ABD'li tüketicilerin çıkarlarına zarar verdiğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını baltaladığını sözlerine ekledi.

Wang, Çin ve ABD arasında kurulan karşılıklı fayda temelindeki ekonomik ve ticari işbirliğinin, iki ülkenin ortak çıkarlarına da hizmet ettiğini vurguladı.

Wang, iki taraftaki işletmeler için daha istikrarlı bir kalkınma ortamını teşvik etmek üzere diyalog ve iletişimi geliştirmeye hazır oldukları belirtti.

Sikes ise Cargill'in Çinli tüketicilere yüksek kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetler sunmaya kararlı olduğunu söyledi. Çin'in gelecekteki gelişimine büyük güven duyduğunu ifade eden Sikes, Çin'deki yatırımlarını genişleteceklerini ve bilimsel ve teknolojik inovasyonlarını derinleştireceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Cargill Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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