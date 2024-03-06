Çin ve Cezayir Ekonomik Forumu Setif'te düzenlendi

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CEZAYİR, 6 Mart (Xinhua) -- Çin ve Cezayir'in üst düzey yetkilileri ve iş temsilcileri, Çin-Cezayir Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde bir araya geldi.

Salı günü Cezayir'deki Çin Büyükelçiliği ve Setif valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma, Cezayirli milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, aralarında iki ülkeden iş insanlarının da bulunduğu 260 kişi katıldı.

Forumda konuşma yapan Çin'in Cezayir Büyükelçisi Li Jian, yıllık ikili ticaretin ilk kez 2023'te 10 milyar ABD dolarını aşmasıyla, Çin ile Cezayir arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya geçtiğini ve ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlü bir gelişim sergilediğini söyledi.

Büyükelçi, tarım, maden kaynakları, sanayileşme, turizm ve kültür alanlarında büyük potansiyele sahip Setif vilayetinin, Çin ile Cezayir arasındaki işbirliğinde köprü görevi görmesinin beklendiğini belirtti.

Setif Valisi Mustafa Limani ise özellikle Cezayir'in ekonomik stratejisinde bir değişime ve yatırım ve iş ortamında iyileşmeye tanıklık edilen bir döneme denk gelen forumun son derece olumlu şartlarda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Limani, "Sizleri kazan-kazan anlayışına dayalı ekonomik ortaklık çerçevesinde ikili işbirliğini yoğunlaştırıp geliştirmeye ve ülkelerimizin refah ve kalkınmasını ileriye götürmeye davet ediyoruz" dedi.

Forum kapsamında Cezayir hükümet temsilcileri, Cezayir'deki ticaret politikaları ve piyasaya erişim koşulları hakkında katılımcılara bilgi verdi.