Çin ve Endonezya 75. Yılını Kutladı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Çin'in başkenti Beijing'de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı ve Bandung Konferansı'nın 70. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)