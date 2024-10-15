Çin ve Endonezya'dan İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ortaklaşa teşvik etmek, Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun sürdürülebilir şekilde işletilmesini sürdürmek ve iki ülke halkına daha çok fayda sağlayacak daha fazla işbirliği alanı yaratmak üzere Endonezya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.

Widodo'nun Endonezya Devlet Başkanı olarak görev yaptığı 10 yıl boyunca Çin'i sekiz kez ziyaret ettiğini ve kendisiyle 12 kez bir araya geldiğini hatırlatan Xi, bunun iki ülkenin birlikte ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme sürecinde yeni bir sayfa açmasına ve çok yönlü stratejik işbirliğinin yeni bir modelini oluşturmasına vesile olduğunu ifade etti.

Widodo'nun Çin-Endonezya dostluğuna yaptığı önemli katkıları takdir ettiklerini belirten Xi, yeni Endonezya hükümetinin Çin'e yönelik dostane politikasını sürdüreceğine ve ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun inşasını bir üst seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Önümüzdeki yılın Bandung Konferansı'nın 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni ve Bandung Ruhu'nu ileriye taşımak, Küresel Güney ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve bölgesel ve küresel kalkınma, refah ve istikrarı teşvik etmek üzere Endonezya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Widodo ise son on yılda Xi ile kurdukları derin dostluğun, kapsamlı stratejik ortaklık ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde önemli başarılara yol açtığını belirtti.

Endonezya'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğu için Çin'e minnettar olduklarını ifade eden Widodo, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun iki taraf arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğine güzel bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

Widodo, Endonezya-Çin ilişkilerinin Endonezya'daki yeni hükümetin liderliğinde güçlü büyüme ivmesini sürdüreceğine olan güvenini de dile getirdi.