Çin ve Endonezya'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika
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Çin ve Endonezya'dan Ortak Tatbikat

Çin ve Endonezya orduları, afet yardımı tatbikatı için işbirliği yapacak.

28.11.2024 15:36
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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve Endonezya ordularının ilk ortak insani yardım ve afet yardımı tatbikatını kasım ayının sonlarıyla aralık ayının başları arasında Endonezya'da düzenleyeceğini söyledi.

Wu perşembe günü yaptığı açıklamada iki ordu arasındaki mutabakat uyarınca Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'ndan birliklerin, 2024 Barış Garudası ortak insani yardım ve afet yardımı tatbikatına katılacağını belirtti.

Tatbikatta iki tarafın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının, arama ve tespit, tıbbi tedavi, personel tahliye ve yerleştirme, nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma ve paraşütle sevkiyat konularında alıştırma yapacağını belirten Wu, tarafların kültür ve spor etkinliklerinde de bulunacağını kaydetti.

Wu, Çin ve Endonezya ordularının son yıllarda yakın üst düzey etkileşimi sürdürdüğünü ve çeşitli alanlarda işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Önümüzdeki yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan sözcü, Çin tarafının, ordular arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve savunma diyaloğu mekanizmasını geliştirmek üzere Endonezya tarafıyla çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika

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