Çin ve Endonezya'dan Stratejik Diyalog - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Endonezya'dan Stratejik Diyalog

Çin-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları ilk toplantısını Pekin'de gerçekleştirdi.

22.04.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğunun ilk toplantısı Pekin'de düzenlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Çin tarafını Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Savunma Bakanı Dong Cün, Endonezya tarafını ise Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Şafri Şemsettin temsil etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, bu diyalog mekanizmasının iki ülke arasında siyasi ilişkilerin, güvenlik ve savunma işbirliğinin geliştirilmesine, dostluk bağlarının, karşılıklı siyasi güvenin ve stratejik işbirliğinin yeni bir düzeye çıkarılmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Çin ve Endonezya'nın, stratejik özerkliği birlikte savunması, birbirlerinin temel çıkarlarını desteklemesi ve karşılıklı stratejik güveni oluşturması gerektiğine işaret eden Bakan Vang, "İki ülke, kalkınma çabalarında daha fazla sinerji aramalı, kaynaklar ve üretim kapasitesi bakımından karşılıklı avantajlarını kullanarak güvenli ve istikrarlı sanayi ve tedarik zincirleri inşa etmeli ve dış müdahalelere birlikte direnmelidir." ifadesini kullandı.

Vang, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin politikalarını örtülü olarak eleştirerek, tek taraflılığın ve hegemonya siyasetinin etkileriyle karşı karşıya olan insan toplumunun kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti.

"Bandung ruhunu" birlikte savunmak

Vang, 1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde yapılan Bağlantısızlar Konferansı'na atıf yaparak, "Çin, 'Birlikte Yaşamanın Beş İlkesi'ni ve 'Bandung ruhunu' birlikte savunarak, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak ve küresel kalkınma işbirliğini teşvik etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin Savunma Bakanı Dong da mevcut uluslararası durumun değişimler ve kargaşa ile karakterize olduğu ve bölgenin çok sayıda sınamayla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekerek, Çin ile Endonezya arasında savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesinin, bölgede ve dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

Endonezyalı Bakan Sugiono, ülkesinin Çin ile karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, her düzeyde temasları artırmak ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek, ortak refaha ulaşmak için ASEAN-Çin diyaloğu ve diğer çok taraflı platformlarda iletişimi ve eş güdümü artırmayı istediğini belirtti.

Endonezya Savunma Bakanı Şemsettin de iki ülkenin savunma deniz güvenliği konusunda işbirliğini geliştirerek, bölgesel barışı ve istikrarı güvence altına alması, küresel sorunlara ortak yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar, toplantıda Orta Doğu'daki durum ve ortak ilgi ve kaygı konusu diğer uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulundu ve bu konularda geniş anlayış birliği sağladı.

Toplantının ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması kurulması konusunda mutabakat ile deniz güvenliği ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Çin, ilk kez böyle bir diyalog mekanizması kurdu

Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak diyaloğu, Çin'in herhangi bir ülkeyle oluşturduğu ilk benzeri mekanizma oldu.

"2+2" olarak da anılan diyalog mekanizmasının kurulmasına Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Kasım 2024'teki Pekin ziyaretinde karar verilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta Malezya'ya yaptığı ziyarette aynı mekanizmanın Çin ile Malezya arasında da kurulması kararlaştırılmıştı.

Çin'in Güneydoğu Asya'nın Müslüman çoğunluklu iki ülkesiyle kurduğu ikili diyalog mekanizmaları, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde bölgedeki ortaklarıyla ilişkilerini ve stratejik güveni geliştirme çabalarını yansıtıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Endonezya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya'dan Stratejik Diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:40 Xhaka’dan Galatasaray’a müjdeli haber Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
09:30 Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
09:16 Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya’ya kan vermek istedi Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:04:50. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Endonezya'dan Stratejik Diyalog - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement