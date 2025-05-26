Çin ve Endonezya'dan Yerel Para İşbirliği

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo, ikili ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla işbirliği çerçevesi oluşturmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre pazar günü imzalanan yeni anlaşmayla, iki merkez bankası arasında 30 Eylül 2020 tarihinde imzalanan ve cari hesap işlemleri ve doğrudan yatırımlarla sınırlı olan önceki mutabakat zaptının kapsamı genişletildi.

Açıklamaya göre yerel para birimlerine yönelik ikili çözüm işbirliğinin kapsamı, sermaye ve finans hesapları üzerinden yapılan işlemleri de içerecek şekilde genişletilecek.

Söz konusu mutabakat zaptıyla, ikili ticaret ve yatırımlarda yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve iki ülkenin para ve finans piyasaları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.