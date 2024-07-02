Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Gerilimi Ele Aldı - Son Dakika
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Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Gerilimi Ele Aldı

Çinli ve Filipinli yetkililerin, Güney Çin Denizi'nde son dönemde iki ülke arasında ihtilaflı bölgelerdeki artan gerilimi ele aldığı bildirildi. Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, iki ülke yetkililerinin bugün başkent Manila'da görüştüğünü doğruladı. Bakan Manalo, görüşmelerin, tarafların aralarındaki gerilimi idare etmesine yardımcı olmasını umduklarını belirtti. İki ülke arasında son dönemde Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde sık sık sürtüşme ve gerilimler yaşıyor.

02.07.2024 19:47
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Çinli ve Filipinli yetkililerin, Güney Çin Denizi'nde son dönemde iki ülke arasında ihtilaflı bölgelerdeki artan gerilimi ele aldığı bildirildi.

Rappler.com'un haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, iki ülke yetkililerinin bugün başkent Manila'da görüştüğünü doğruladı.

Bakan Manalo, görüşmelerin, tarafların aralarındaki gerilimi idare etmesine yardımcı olmasını umduklarını belirtti.

İki ülke arasında son dönemde Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde sık sık sürtüşme ve gerilimler yaşıyor.

En son Çin Sahil Güvenliği, 17 Haziran'da Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipin savaş gemisine ikmal yapan Filipin gemilerine engel olmuş, ellerinde bıçaklar ve palalar taşıyan Çin Sahil Güvenlik personeli, Filipinli askerleri tehdit etmiş, bir askeri yaralamıştı.

Müdahale, Çin'de sahil güvenlik birimlerine güvertede arama dahil denizde müdahale yetkilerini artıran yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gelmişti.

Sabina Sığı ve İkinci Thomas Sığı

Çin Sahil Güvenliğinden bugün yapılan açıklamada, Filipinler, Spratly Adaları'nın güneyindeki Sabina Sığı'nda karaya oturtulan sahil güvenlik gemisine ikmal yaptığı gerekçesiyle eleştirilerek, "bölgede barış ve istikrara zarar vermekle" suçlandı.

Filipinler Sahil Güvenliğinin, yasa dışı olarak karaya oturtulmuş gemiye personel ve malzeme aktardığı anlatılan açıklamada, Çin'in söz konusu bölgede "tartışmasız egemenliğe sahip olduğu" ve Filipinler gemisinin, "Çin'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiği" savunuldu.

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki sığ resifler, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği İkinci Thomas Sığı'nda Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi, Filipinlilerin "Buhanginan", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı'nda ise Filipinler Sahil Güvenliğine ait gemi karaya oturmuş halde bulunuyor. Söz konusu gemilere ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan gemilerin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, bu gemilerin geri çekilmesi ve resiflerin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, Filipinler'in ikmal seferlerini engellemeye çalışması, bu ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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