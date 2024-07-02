Çin ve Fransa arasında ilk direkt uçuş rotası başlatıldı - Son Dakika
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Çin ve Fransa arasında ilk direkt uçuş rotası başlatıldı

Çin'in Shanghai kentinden Fransa'nın Marsilya kentine giden bir uçak, Çin ile Fransa arasındaki ilk tarifeli direkt uçuş rotasını başlattı. China Eastern Havayolları tarafından işletilen bu yeni rota, haftada üç gidiş-dönüş seferi sunuyor. Bu yeni hava rotasının açılmasıyla birlikte, iki ülke ve şehir arasında turizm, ekonomik ve kültürel etkileşimin artması bekleniyor.

02.07.2024 15:59
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SHANGHAİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinden Fransa'nın Marsilya kentine gitmek üzere Salı günü sabah erken saatlerde havalanan ve 290'dan fazla yolcu taşıyan bir uçak, Çin ile Fransa'nın güneyi arasındaki ilk tarifeli direkt uçuş rotasını başlattı.

China Eastern Havayolları tarafından Boeing 787 uçağıyla işletilen bu yeni rota, yaklaşık 12 saatlik uçuş süresiyle haftada üç gidiş-dönüş seferi sunuyor.

Daha önce Çin'den Marsilya'ya seyahat eden yolcular, üçüncü bir ülke üzerinden aktarma yapmak zorundaydı. Bu yeni hava rotasının açılmasıyla birlikte, iki ülke ve şehir arasında turizmin yanı sıra ekonomik ve kültürel etkileşimin de artması bekleniyor.

China Eastern Havayolu şirketi halihazırda Avrupa'da haftada 244 uçuşla 19 rotada hizmet sunuyor.

Juneyao Havayolları Pazartesi günü Shanghai'dan Manchester'a olan ilk direkt uçuşunu gerçekleştirerek iki şehir arasında yeni bir hava rotası başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

Marsilya, Shanghai, Fransa, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Fransa arasında ilk direkt uçuş rotası başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Fransa arasında ilk direkt uçuş rotası başlatıldı - Son Dakika
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