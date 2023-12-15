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Çin ve Fransa Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 60. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Çin ve Fransa Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 60. Yılı Kutlandı

Shanghai'da açılan 'Bronz Uygarlığının Zaferi' başlıklı sergide, Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in heykelleri ile Çin'in Sanxingdui Harabeleri'nden bronz kalıntılar sergilendi.

Çin ve Fransa Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 60. Yılı Kutlandı
15.12.2023 - 18:41,
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SHANGHAİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da açılan "Bronz Uygarlığının Zaferi" başlıklı sergideki heykeller, 13 Aralık 2023.

Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in heykelleri ile Çin'in Sanxingdui Harabeleri'nden bronz kalıntıların yer aldığı bir sergi, Çin ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Çarşamba günü Shanghai'da açıldı. (Fotoğraf: Sun Liping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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