Çin ve Güney Kore Stratejik İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore Stratejik İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Kore ile işbirliğini artırma ve bölgesel istikrarı destekleme kararı aldı.

25.12.2024 14:32
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, stratejik işbirliği ortaklıklarının sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Güney Kore ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile Salı günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin iç politikasına ilişkin son gelişmeleri takip ettiklerini belirten Wang, ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduklarını ve Güney Kore halkının kendi iç meselelerini uygun şekilde ele alma tecrübe ve yeteneğine sahip olduğuna inandıklarını ifade etti.

Çin ile Güney Kore arasındaki ticaretin korumacılık ve tek taraflılık yaklaşımlarının yükselişine rağmen artmaya devam ederek iki ülkenin çıkarlarını birbirine daha da yakınlaştırdığını kaydeden Wang, bunun da ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin sağlam bir temele ve geniş bir alana sahip olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Güney Koreli şirketleri Çin pazarında daha fazla yer almaya ve yatırımlarını artırmaya davet eden Wang, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini ortaklaşa sürdürmek üzere Güney Kore ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Cho ise ikili ilişkilerde yakalanan mevcut ivmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Güney Kore-Çin stratejik işbirliği ortaklığının sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesi yönündeki tutumlarının devam ettiğini belirtti.

Güney Kore'nin ikili ekonomi ve ticaret işbirliğinin sürekli genişlemesinden memnun olduğunu söyleyen Cho, daha fazla karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar elde etmek ve iki halkın refahına daha fazla ivme kazandırmak istediklerini ifade etti.

Taraflar Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğinin üç ülkenin kalkınmasına ve bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sağlayacağı konusunda mutabık kalarak üçlü işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma sözü verdi.

İki taraf Kore Yarımadası'ndaki durumu da değerlendirdi. Wang, Çin'in her zaman bu meselenin diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunduğunu ve yarımadada barış ve istikrarın teşvik edilmesinde yapıcı rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Güney Kore Stratejik İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi - Son Dakika

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