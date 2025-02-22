Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü

Wang Yi ve Jaishankar, ikili ilişkileri G20 toplantısında ele alarak işbirliği vurgusu yaptı.

22.02.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JOHANNESBURG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında görüşen iki bakan ikili ilişkileri ele aldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kazan kentinde ikili ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesinin genel doğrultusunu belirleyen başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Wang, iki ülke arasında her seviyedeki etkileşimin düzenli şekilde yeniden başladığını, özel temsilcilerin sınır sorunu konusunda spesifik farklılıkların uygun şekilde ele alınması konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Karşılıklı güvenin yeniden sağlanması ve kazan-kazan işbirliğinin elde edilmesinin, iki halkın ortak beklentisi olduğunu kaydeden Wang, iki tarafın temel olarak liderlerinin vardığı uzlaşıya bağlı kalması ve ikili ilişkilerin doğru yolda ilerlemesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Hindistan ile Çin arasında karşılıklı güvenin kurulmasının, iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydeden Jaishankar ise, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde zor kazanılan başarılara değer verdiklerini ve işbirliği mekanizmasının yeniden başlatılmasını hızlandırmak, halklar arası etkileşimleri artırmak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırmak ve sınır alanlarında barış ve huzuru birlikte korumak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

G20, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS üyeleri olarak Hindistan ve Çin'in işbirliğinin güçlendirmesinin özellikle önemli olduğunu belirten Jaishankar, bu bağlamda Çin'le iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.