Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü

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JOHANNESBURG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında görüşen iki bakan ikili ilişkileri ele aldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kazan kentinde ikili ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesinin genel doğrultusunu belirleyen başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Wang, iki ülke arasında her seviyedeki etkileşimin düzenli şekilde yeniden başladığını, özel temsilcilerin sınır sorunu konusunda spesifik farklılıkların uygun şekilde ele alınması konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Karşılıklı güvenin yeniden sağlanması ve kazan-kazan işbirliğinin elde edilmesinin, iki halkın ortak beklentisi olduğunu kaydeden Wang, iki tarafın temel olarak liderlerinin vardığı uzlaşıya bağlı kalması ve ikili ilişkilerin doğru yolda ilerlemesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Hindistan ile Çin arasında karşılıklı güvenin kurulmasının, iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydeden Jaishankar ise, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde zor kazanılan başarılara değer verdiklerini ve işbirliği mekanizmasının yeniden başlatılmasını hızlandırmak, halklar arası etkileşimleri artırmak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırmak ve sınır alanlarında barış ve huzuru birlikte korumak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

G20, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS üyeleri olarak Hindistan ve Çin'in işbirliğinin güçlendirmesinin özellikle önemli olduğunu belirten Jaishankar, bu bağlamda Çin'le iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.