Çin ve Hindistan İlişkilerinin 75. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Çin ve Hindistan İlişkilerinin 75. Yıl Dönümü Kutlandı

Xi Jinping ve Droupadi Murmu, diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutladı, işbirliği vurgusu yaptı.

02.04.2025 10:43
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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi salı günü gönderdiği mesajında iki antik medeniyet, önde gelen gelişmekte olan iki ülke ve "Küresel Güney'in" önemli üyeleri olan Çin ve Hindistan'ın, kendi modernleşme hamlelerinin kritik bir döneminde bulunduğunu belirtti.

Xi, Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişiminin, Çin ile Hindistan'ın başarıda ortak olması ve "Ejderha-Fil Dansı'nı" yapabilmesi yönündeki doğru tercih olduğunu ve bunun kendi ülke ve halklarının temel çıkarlarına tam olarak hizmet ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Xi, iki tarafa ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla görüp ele alma, büyük komşu ülkelerin birbirleriyle geçinmesini mümkün kılacak, barış içinde bir arada yaşama, karşılıklı güven, karşılıklı fayda ve ortak kalkınmanın öne çıktığı bir yol bulma ve birlikte çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerde demokrasiyi daha fazla teşvik etme çağrısı yaptı.

Xi ayrıca ilişkilerin kurulmasının yıldönümünü fırsat bilerek stratejik karşılıklı güveni artırmak, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek, önemli uluslararası ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu derinleştirmek, Çin-Hindistan sınır bölgesindeki barış ve huzuru ortaklaşa korumak, ikili ilişkilerin sorunsuz ve istikrarlı gelişimini ileriye taşımak ve dünya barış ve istikrarına katkıda bulunmak üzere Murmu ile çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Murmu ise Hindistan ve Çin'in dünya nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapan iki büyük komşu ülke olduğunu hatırlatarak istikrarlı, öngörülebilir ve dostane ikili ilişkilerin, iki ülkeye ve dünyaya faydası olacağını söyledi.

Murmu, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü Hindistan-Çin ilişkilerinin sorunsuz ve istikrarlı gelişimini ortaklaşa teşvik etme konusunda bir fırsat olarak değerlendirme önerisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan İlişkilerinin 75. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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