Çin ve İngiltere İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker ile bir araya geldi.

Han, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede belirsizliklerle dolu dünyada yüksek standartlı dışa açılmaya bağlılıklarının sürdüğünü ve çok taraflılığı kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Han, Çin- İngiltere ilişkilerindeki sağlam ve istikrarlı gelişmenin her iki tarafa fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda dünyaya da istikrar getirdiğini belirtti. Han, HSBC Grubu'nun Çin pazarından yararlanmaya ve Çin-İngiltere ve Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Tucker ise Çin'in ekonomik kalkınma beklentilerine tam güven duyduklarını ve İngiltere-Çin ilişkilerinin uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.