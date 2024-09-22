Çin ve İngiltere İş Birliğini Güçlendiriyor

Güncel

LONDRA, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin ve İngiltere'den iş dünyası liderleri, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Beijing'in Xicheng Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeng Linfeng, Cuma günü Beijing Finans Caddesi'nin Londra'nın iş dünyasına tanıtılması amacıyla düzenlenen forumda, bölgenin sunduğu yatırım fırsatlarını ve dışa açılım konusundaki kararlılığını vurgulayarak Londra'daki işletmeleri bölgeye yatırım yapmaya davet etti.

Beijing'in Xicheng bölgesinde yer alan cadde, Çin'in önemli finansal düzenleme kurumlarına ve büyük finans kuruluşlarının genel merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Cadde, Beijing Menkul Kıymetler Borsası gibi önemli finansal altyapının yanı sıra UBS Group, MasterCard ve Goldman Sachs Gao Hua Securities gibi küresel finans firmaları için de bir üs işlevi görüyor.

Zeng, "Xicheng işletmelere geniş bir pazar, adil rekabet, kapsamlı bir politika çerçevesi, sağlıklı bir endüstriyel ekosistem, etkin devlet hizmetleri ve uluslararası bir iş ortamı sunacak" dedi.

Bank of China'nın Londra Şubesi Genel Müdürü Fang Wenjian da Xicheng ve Londra arasındaki ortak finansal ve kültürel değerlerin altını çizdi.

Fang, "Çevresel, sosyal ve yönetişim konuları, yeşil finans, dijital finans ve renminbinin (RMB) uluslararasılaşması da dahil olmak üzere finansal işbirliği için kilit öneme sahip çok sayıda alan bulunuyor. Hem Londra hem de Xicheng bu alanlarda deney ve inovasyon gerçekleştiren öncüler olarak hizmet veriyor" dedi.

Londra-merkezli sivil toplum kuruluşu 48 Group Club Başkanı Jack Perry ise Çin'in gösterdiği dirence ve inovasyon konusunda devam eden çalışmalarına atıfta bulunarak ekonomik görünümü hakkında iyimser konuştu. Perry, küresel zorluklara rağmen Çin'in istikrarlı büyümesini sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Perry, "Tıpkı finansal hizmetlerde Londra'nın küresel bir lider olması gibi Beijing Finans Caddesi de Çin'in finans dünyasında çok önemli rol üstleniyor. Bu iki finans merkezi işbirliğini geliştirebilir, karşılıklı fayda sağlayabilir ve daha geniş bir uluslararası işbirliğinin önünü açabilir" dedi.