Çin ve İngiltere İşbirliğini Güçlendiriyor

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ve İngiltere'nin geniş bir işbirliği alanına sahip olduğunu söyledi.

Xi, bu açıklamayı Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi sırasında yaptı.