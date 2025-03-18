Çin ve İngiltere İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Londra Belediye Başkanı Alastair King ile bir araya geldi.

Han, Londra'nın dünyaca ünlü bir finans merkezi olduğunu ve finans, ekonomi ve ticaret alanlarında Çin- İngiltere işbirliğine olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi.

Çin ve İngiltere'nin büyük ekonomiler olduğunu belirten Han, her iki ülkenin de işbirliği için son derece tamamlayıcı ve geniş perspektiflere sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası konjonktür ne şekilde değişirse değişsin Çin'in iç ve dış politikalarının tutarlı kalacağı güvencesi veren Han, İngiltere ile stratejik ortaklık çerçevesinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi. Han, bu çerçevede iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek, çok kutuplu dünyayı ve ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek, iki lider arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, ayrıca iki ülke ve dünyaya daha fazla fayda sağlamak istediklerini belirtti.

King ise İngiltere ve Çin'in yeşil ekonomi, sürdürülebilir finans ve yenilenebilir enerji konularında işbirliği için büyük beklentilere sahip olduğunu söyledi. Londra'da daha fazla Çinli şirketin iş yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren King, Çinli şirketlere tam destek ve kolaylık sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.