Çin ve İspanya'dan Güçlü İşbirliği Mesajı

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MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve ikili ilişkilerde daha somut sonuçlar elde etmek üzere İspanya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Wang, bu durumun iki ülkenin ekonomisine fayda sağlayıp insanların geçim kaynaklarını iyileştireceğini ve Çin-Avrupa ilişkilerine daha fazla istikrar getireceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü, Münih Güvenlik Konferansı sırasında İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu ifadeleri kullandı.

Wang, Çin-İspanya ilişkilerinde birçok önemli gelişmenin görüldüğünü, iki ülke lideri arasında yakın etkileşim yaşandığını, önde gelen yeni enerji işbirliği projelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğinde yeni fırsatların ortaya çıktığını söyledi.

Daha fazla İspanyol şirketin Çin pazarındaki varlıklarını artırmasından, bu devasa büyük pazarın fırsatlarını paylaşmasından ve Çin'in ekonomik dönüşüm ve gelişiminden faydalanmasından memnuniyet duyacaklarını kaydeden Wang, iki ülkenin birlikte çalışarak dijital ekonomi, yapay zeka ve diğer alanlardaki işbirliğini artırmak üzere yeni alanlar bulabileceğini ifade etti.

Mevcut uluslararası durumun bir dönüşüm ve çalkantı sürecinden geçtiğine ve dünyanın "orman kanunlarının" geri dönüşü riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Wang, Çin ve İspanya'nın birlikte çok taraflılığı desteklemeye devam etmesi, uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesini teşvik etmesi, geniş uluslararası uzlaşı inşa etmesi ve eşit ve düzenli, çok kutupluluğa doğru ilerlerken birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Albares ise üst düzey etkileşimleri güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri daha da ilerletmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını söyledi. Albares, önemli düzeyde etkiye sahip küresel bir güç olan Çin'in, dünya barışının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gibi kilit öneme sahip uluslararası gündemde vazgeçilmez bir liderlik rolü oynadığını kaydetti.

Çok taraflılığı desteklediklerini belirten Albares, Birleşmiş Milletler'in yetkisini desteklemek ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ilerlemesini hızlandırmak üzere Çin'le işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.