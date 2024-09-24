Çin ve İsviçre Ticaret Anlaşmasını Güncelliyor

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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin ve İsviçre, Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere başladı. Her iki taraf da istişareleri yoğunlaştırma ve karşılıklı fayda temelinde mümkün olan en kısa sürede üst düzey bir güncelleme anlaşmasına varma konusunda mutabık kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve aynı zamanda İsviçre Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı da olan İsviçre Federal Meclis Üyesi Guy Parmelin, bir canlı yayında görüşmelerin Pazartesi günü başladığını duyurdu.

Wang, 10 yıl önce yürürlüğe giren Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticaretin büyümesini teşvik etmede olumlu bir rol oynadığını ve her iki ülkedeki işletmelerin bu anlaşmadan önemli ölçüde faydalandığını ifade etti.

Anlaşmanın güncellenmesinin ikili ticaretin genişlemesine ve iki yönlü yatırımların artmasına yardımcı olacağını vurgulayan Wang, bu durumun ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güncellenmesini teşvik edeceğini de belirtti. Wang anlaşmanın, ekonomik küreselleşmenin sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde iki ülkenin serbest ticarete ve dış dünyaya açık olmaya verdiği desteği de ortaya koyacağını sözlerine ekledi.

Parmelin, ticari korumacılığın küresel ölçekte artış gösterdiği bir dönemde Çin ve İsviçre'nin Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere başlamasının büyük önem taşıdığını söyledi. Parmelin bu güncellemenin, iki ülkenin uluslararası ekonomik ve ticari işbirliği için açık ve standartlaştırılmış bir ortam inşa etmeye her zaman bağlı olduğunu gösterdiğini ve dış dünyaya iki ülkenin işbirliğini derinleştireceğine dair olumlu bir sinyal gönderdiği belirtti.

Çin-İsviçre Serbest Ticaret Anlaşması, Temmuz 2013'te imzalanmış ve Temmuz 2014'te yürürlüğe girmişti.