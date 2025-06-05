Çin ve Japonya Arasında Tarih Vurgusu

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Derneği Başkanı Kono Yohei ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, çarşamba günkü görüşmede Kono'nun, Çin-Japonya dostluğuna yönelik uzun soluklu bağlılığını son derece takdir ettiklerini belirterek, mevcut uluslararası konjonktürde halklar arası etkileşimin önemini vurguladı.

Wang, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun Japonya'nın tarihten derin dersler çıkarması ve saldırgan bir ülke olmaktan kaçınması gerektiği yönündeki son açıklamasına önem verdiklerinin altını çizdi.

Tarihin değiştirilemeyeceğini ifade eden Wang, iki tarafın da ancak tarihten ders alarak gerçek anlamda geleceğe açılabileceğini sözlerine ekledi.

Kono ise tarihin unutulmaması ve inkar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, geçmişin değiştirilemeyeceğini, ancak geleceğin, bugünkü çabalarla yaratılabileceğini söyledi.

Kono, dernek olarak Japonya ve Çin arasındaki dostane işbirliğini teşvik etmeyi sürdürmeye istekli olduklarını vurguladı.