Çin ve Japonya'dan İşbirliği Mesajı

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BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İvaya, Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Japonya'daki yeni hükümet kabinesinin, Japonya ile Çin arasındaki stratejik karşılıklı fayda ilişkisini kapsamlı şekilde teşvik etmeye istekli olduğunu ve yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Japonya ve Çin'in Asya ve dünyada barış ve istikrara yönelik önemli sorumlulukları olduğunu kaydeden İvaya, çalkantılı uluslararası durum karşısında Japonya'daki yeni kabinenin, diyalog ve koordinasyon yoluyla diplomasiyi ileriye taşımaya kararlı olduğunu ve işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesine ve küresel zorlukların çözüme kavuşturulmasına daha fazla katkıda bulunmak üzere Çin'le ortak çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise Japonya'daki yeni kabinenin ve İvaya'nın göreve geldikten sonra verdikleri olumlu sinyalleri takdir ettiklerini ve bu işaretlerin, ikili ilişkileri istikrara kavuşturma ve geliştirme yönündeki bir isteği yansıttığını ifade etti.

Çin'in Japonya'ya yönelik politikasının her zaman tutarlı ve istikrarlı olduğunu vurgulayan Wang, Japonya'nın Taiwan sorununa ilişkin siyasi taahhütlerini yerine getirmesi, tek Çin ilkesine kararlılıkla riayet etmesi ve nesnel, rasyonel, pozitif ve dostane bir Çin algısı oluşturması temennisini dile getirdi.

Japonya'ya "tehdit değil, ortak olma" vurgusu yapan Wang önemli uzlaşıları somut eylemlere dönüştürerek ikili ilişkilerin doğru yolda sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etme çağrısında bulundu.

Karmaşık ve çalkantılı uluslararası duruma dikkat çeken Wang, bölgedeki genel barış ve istikrarın zor kazanılmış bir başarı olduğunu ve özellikle de harici güçlerin bölgede bölünme ve cepheleşme yaratmasına imkan vermeyerek bu başarının el üstünde tutulması gerektiğini vurguladı.